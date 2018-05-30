Киев, 31 мая, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Легально в Польшу на заработки выезжает только каждый двадцатый украинец, сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире «5 канала». Более того, по данным организации «Европа без барьеров», по итогам 2017 года Украина заняла первое место в списке стран, чьи граждане подделывают документы для выезда на работу. Как происходит отъезд на работы и какие нововведения готовят для граждан Украины в принимающей стороне, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Трактор на польской ферме

По результатам исследования Киевского международного института социологии, уехать в ближайшие полгода на работу, учебу или просто в эмиграции уже готовы 7% граждан, из них 62% непосредственно занимаются этим вопросом. Казалось бы, 7% — небольшая цифра, но она гораздо серьезнее, чем выглядит на первый взгляд:

«7% совершеннолетних. Но здесь явно речь не про пенсионеров и не про людей предпенсионного возраста. Т. е. можно говорить о том, что процентов 20 трудоспособной молодежи и профессионалов среднего возраста навострили лыжи. Видимо, эту страну погубит не коррупция», — пишет на странице в соцсети главный редактор портала «Капитал.ua» Вячеслав Чечило.

Показательным в этой связи стало объявление, разлетевшееся по интернету:

«Работа в Польше. Срочно, в теплицах. Приглашаются мужчины, женщины, семейные пары. Оплата — 9 злотых в час + овощи. Жильё бесплатное, паны [хозяева — Ред] хорошие. Есть возможность работать много часов [сверхурочно — Ред.]».

Пока в соцсетях иронизируют, что всего 400 лет прошло — а украинцы снова по много часов работают на добрых панов, предлагаемая в объявлении зарплата недотягивает до установленного в Польше законодательного минимума даже при 10-часовом рабочем дне: выходит 1980 злотых в месяц вместо положенных минимальных 2100 (около 35 000 руб.). Впрочем, с 16 мая в Польше вступил в силу закон «О помощи в сборе урожая», согласно которому работодатель имеет право платить ниже минимума.

О других новостях украино-европейских отношений читайте в обзоре: Добрые польские паны и много тяжелой работы: евромечта Украины сбылась!

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