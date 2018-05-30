Лондон, 30 мая, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Британский неонацист, планировавший совершить атаку на гей-бар в Барроу-ин-Фернесс, приговорен к помещению в психбольницу, 30 мая передает агентство Associated Press.

Суд признал 20-летнего Питера Колье опасным для общества и приговорил его к бессрочному пребыванию в психиатрической клинике.

Колье был арестован в июне 2017 года. При обыске в его доме были найдены мачете, топор и изображение свастики. В феврале 2018 года он был признан виновным в подготовке террористического акта.

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