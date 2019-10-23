Якутск, 30 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Первый указ нового врио главы Якутии Айсена Николаева касается принятия мер по ликвидации последствий весеннего паводка 2018 года на территории республики. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Тимин Евгений Паводок

Напомним, масштабное наводнение на территории Якутии повлекло затопление 47 населённых пунктов в двенадцати улусах и городе Якутске. С 14 мая в республике введен режим ЧС федерального уровня, угроза дальнейшего распространения паводка сохраняется.

В трёхдневный срок правительство республики обязано определить ведомства и отдельных лиц в региональных и местных администрациях, ответственных за принятие мер по восстановлению условий проживания людей в пострадавших населённых пунктах, установить сроки и графики выполнения работ.

«Во всех населённых пунктах, пострадавших от паводка, должны быть организованы диспансеризация и медицинское обследование населения, летний оздоровительный отдых детей, проживающих в пострадавших от наводнения населённых пунктах», — сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Фактический ущерб от наводнения должен быть определен до 5 июня. Как сообщало ИА REGNUM, сумма ущерба, по оценкам властей, уже превысила 940 млн рублей.

Врио главы республики постановил до 1 сентября 2018 года восстановить все поврежденные объекты комплекса ЖКХ, образования, здравоохранения, социально-культурного и бытового назначения. Теплоснабжающие организации продлят отопительный сезон 2017/2018 года в подтопленных населённых пунктах в целях просушки жилых домов и социальных объектов.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2018 год будет увеличен на сумму 300 млн рублей. Соответствующие корректировки будут внесены в государственный бюджет республики на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Финансовое участие в оказании помощи пострадавшим гражданам и населенным пунктам окажут в том числе и органы местного самоуправления, скорректировав местные бюджеты. Помимо компенсаций, население пострадавших районов с опережением получит зарплаты, пенсионные и социальные выплаты.

Отметим, что ранее депутаты Госсобрания Якутии назвали мизерными обещанные пострадавшим компенсации. За полную потерю имущества якутяне получат из бюджета республики по 20 тысяч рублей, за частичную — 10. Аналогичные выплаты из федерального бюджета составят 50−100 тысяч рублей.