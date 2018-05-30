Ташкент, 30 мая, 2018, 19:00 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев 2018 года объем добычи газа компанией «Лукойл» на месторождениях Кандым и Гиссар в Узбекистане составил 2,9 млрд кубометров, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе «Лукойла».

Lukoil-overseas.uz Сотрудники компании «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани»

Значительное увеличение объемов добычи стало возможно за счет запуска новых мощностей по подготовке газа. В 2017 году «Лукойл» добыл на месторождениях Узбекистана 9,09 млрд кубометров газа. Совокупный портфель инвестиций, вложенных российской компанией в республику, составляет $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава «Лукойла» Вагит Алекперов в торжественной обстановке запустили Кандымский газоперерабатывающий комплекс. Ежегодный объем переработки газа составит 8,1 млрд кубометров.