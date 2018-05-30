Хабаровск, 31 мая, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Слова полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о сделанных за последние пять лет «успешных первых шагах» по развитию Дальнего Востока весьма слабо соотносятся с мнением самих дальневосточников. И дело не только в том, что шаги были далеко не первыми, потому что развивать Дальний Восток начали еще в середине 19-го века, а в том, что эффективность их — под большим вопросом. Как оценивают этот процесс жители региона, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иван Шишкин. Бурелом. 1888

Основным критерием оценки эффективности федеральной целевой программы по развитию Дальнего Востока могло бы служить качество жизни его населения, но как раз тут наблюдается печальная и тревожная статистика. Минвостокразвития создано в 2012 году, и за это время миграционная убыль населения приобрела характер катастрофы, отрицательное миграционное сальдо подошло к цифре 124 тысяч человек. Предпринимаемые усилия оказываются бесплодны, многочисленные находящиеся в Москве структуры по развитию ДФО — не помогают, что неудивительно — ведь находиться они должны, по мнению дальневосточных экспертов, не в столице, а в регионе, которым занимаются. Московские чиновники всю специфику и сложность этого региона не представляют, в географии его путаются, его жизнь видят в каком-то весьма странном мифическом варианте (при котором икру и крабов считают повседневной едой дальневосточников).

Кстати, о еде — Минвостокразвития только что выдало новую идею по срочному развитию региона: нищих дальневосточников хотят обложить налогом за сбор грибов, ягод, шишек, папоротника и лопухов. Они их собирают, чтобы прокормиться, — но чиновники со ссылкой на «экспертов» сообщили, что таким нехитрым путем граждане зарабатывают в среднем 80 тысяч в месяц. А налоги не платят.

Пока же Трутнев обещает в тех местах ДФО, где идет ускоренное развитие, строить школы, детсады и больницы, дальневосточники пакуют чемоданы. Любя свою землю — но вынужденные оставить ее просто для того, чтобы выжить.

О реальной истории такого вынужденного отъезда читайте в статье: Дальневосточники: Мы покидаем тонущий корабль!

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