Ярославль, 31 мая, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Ярославской области к концу 2018 года более половины собственников помещений в многоквартирных домах перейдут на прямые договорные взаимоотношения по поставке электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «ТНС Энерго — Ярославль».

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за услуги ЖКХ

Вступление в силу федерального закона о прямых договорах в коммунальной сфере дало возможность управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям выстроить схему взаимоотношений, которая бы устраивала и была удобна, в том числе жителям.

Стоит отметить, что в Ярославской области исторически всегда были прямые договорные отношения между жителями и поставщиками электроэнергии. Последние два года в силу изменения законодательства эта схема была пересмотрена. Управляющие компании, как исполнители коммунальных услуг, самостоятельно поставляли электроэнергию жителям. Однако опыт показал, что такая схема работы не идеальна.

Нынешнее законодательство удобно и для собственников, предоставляя для каждого многоквартирного дома право выбрать как платить за электроэнергию, и защищает интересы ресурсоснабжающей организации в отношениях с злостными неплательщиками. Если управляющая компания-посредник не оплачивает поставленный ресурс, дом принудительно может быть переведен на прямые договоры с поставщиком.

При этом прямые договоры выгодны и для управляющих компаний, поскольку снимают с них ответственность за неплатежи населения. Это несомненный плюс для добросовестных управляющих организаций.

На сегодняшний день существует два варианта перехода на прямые договоры.

Во-первых, собственники могут сами принять такое решение на общих собраниях. Инициировать проведение этих собраний могут как сами жители, так и управляющая организация. По такому пути, например, пошли в Тутаеве, где и собственники принимают активное участи, а управляющие компании сами организуют проведение общих собраний.

Во-вторых, переход на прямые договоры происходит как следствие нарушения платёжной дисциплины со стороны управляющих компаний и наличии задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в два и более месяца. Примером может послужить ситуация в Рыбинске, где «ТНС Энерго Ярославль» и крупнейший должник в регионе АО «Управляющая компания», которая должна энергетикам более 44 млн рублей, проводят сверку задолженности и подготовку к переходу на прямые договорные взаимоотношения между энергетиками и жителями.

Главной проблемой ресурсоснабжающих организаций для использования возможностей нового закона о прямых договорах является необходимость сверки или подтверждения задолженности управляющих организаций в судебном порядке. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора ПАО «ТНС Энерго-Ярославль» Андрей Штабов, некоторые недобросовестные управляющие компании уклоняются от проведения переговоров и нахождения компромиссного решения и просто пользуются денежными средствами жителей, задерживая оплату поставленного ресурса.

«Переход собственников на прямые договорные отношения от управляющей компании, имеющей задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, требует много времени. Необходимо выверить задолженность, подтвердить её в суде. К моменту принятия решения судом управляющая организация-должник погашает доказанную задолженность и накапливает новую, которую необходимо снова доказывать в суде», — пояснил Андрей Штабов.

По-прежнему ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» публикует антирейтинг управляющих компаний, имеющих задолженность по оплате электроэнергии.

На начало мая 2018 года лидерами антирейтинга управляющих организаций в Ярославле в настоящий момент являются: НАО «Управдом Фрунзенского района» с задолженностью в 21,2 млн рублей, АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» — 17,7 млн и АО «Управдом Заволжского района» — 13,4 млн рублей.