Ереван, 30 мая, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В политической повестке Армении дальнейшим отношениям с Грузией выделено особое место и значение, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

Администрация аппарата премьер-министра Армении Никол Пашинян в Тбилиси

«Вне зависимости от рода нашей деятельности, мы всегда работали на благо развития армяно-грузинских отношений. Я сам — в качестве журналиста, депутата и сейчас — в должности премьер-министра Армении, в меру своих сил делал все для содействия развитию армяно-грузинских отношений. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда есть возможность осуществить большую часть желаний для развития этих отношений»,— цитирует Пашиняна корреспондент «Арменпресс» из Тбилиси.

По словам армянского премьера, существующая позитивная атмосфера в армяно-грузинских отношениях будет направлена в более продуктивное русло в сферах политики и экономики, и других сферах. Пашинян сообщил, что они с грузинским коллегой обсудили необходимость долгосрочной концепции армяно-грузинских отношений.

«У наших стран есть долгосрочные и краткосрочные интересы, видение которых было обсуждено в ходе встречи. У нас с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых мы приложим все усилия и будем работать для создания новых проектов. Мы уверены, что в армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых вопросов, так как для их решения есть самое главное — настрой и желание. Мы приехали в Грузию, чтобы обсудить все вопросы в атмосфере дружбы и братства. Я уверен, что этот настрой и атмосфера могут привести к серьезным развитиям в отношениях. Я рад, что так же настроен и премьер-министр Грузии. Мы находимся на таком этапе развития отношений, когда есть возможность для придания большого стимула и энергии армяно-грузинским отношениям», — заявил Пашинян.

Пашинян в рамках официального визита в Тбилиси провел встречу с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Премьер-министр Армении отметил, что 2018 год является довольно напряженным для Армении с точки зрения масштабных событий. Армянский премьер и Маргвелашвили обсудили ряд вопросов армяно-грузинской повестки. Армянский гость Тбилиси встретился и с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Никол Пашинян пригласил премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили посетить Армению. В ходе своего заявления на совместной пресс-конференции премьер-министр Армении выразил надежду, что это будет интересный и содержательный визит.

«Г-н премьер-министр, надеюсь увидеть вас в ближайшем будущем в Ереване, чтобы мы смогли продолжить эту атмосферу дружбы», — сказал Пашинян.

Пашинян после встреч в Грузии выразил надежду на то, что как можно скорее будет введен в эксплуатацию альтернативный Верхнему Ларсу путь для Армении.

«У меня позитивный подход, вы знаете, что контракты подписаны, и проект должен быть реализован. Надеюсь, что проект будет введен в эксплуатацию как можно скорее», — сказал он журналистам.