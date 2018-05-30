Воронеж, 30 мая, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Количество пассажирского транспорта малой вместимости в Воронеже за год сократилось на треть — с 114 до 76 единиц, при этом увеличен плановый выпуск автобусов большой вместимости. Об этом говорится в отчете о работе администрации Воронежа в 2017 году, который глава города Вадим Кстенин представил 30 мая депутатам гордумы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутки и автобусы: кто кого?

Он сообщил, что в системе общественного транспорта города работает одно муниципальное предприятие, МКП МТК «Воронежпассажиртранс», и 12 частных организаций и предпринимателей. При этом доля частного транспорта на рынке — 86%. Жителей обслуживали 1,8 тыс. единиц транспорта — 282 больших автобуса, 46 троллейбусов, 882 ПАЗа и 592 маршрутки типа «ГАЗель» или Ford. В 2017 году продолжена работа по сокращению количества автобусов особо малой вместимости на центральных улицах городского округа (с 114 до 76 единиц), при этом увеличен плановый выпуск автобусов большой вместимости.

В этом году, сообщается в отчете, планируется продолжить пересмотр маршрутной сети — в прошлом году число маршрутов сократили с 137 до 101. За счет бюджета планируется купить 37 больших автобусов, а также еще 71 автобус — за счет частников.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же Вадим Кстенин заявил о том, что безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте Воронежа заработает к 1 августа — причем и на частных маршрутах.