Кемерово, 30 мая, 2018, 12:56 — ИА Регнум. На Кемеровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) заменено парадное освещение дымовых труб. Обновление индустриального символа областной столицы энергетики приурочили к столетнему юбилею Кемерова. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, капитальный ремонт системы парадной подсвети дымовых труб Кемеровской ГРЭС произвели вслед за их покраской.

Служба по связям с общественностью СГК IMG 8589

В 2017 году на трубах высотой 180 и 210 метров был проложен новый электрический кабель, заменена разводка к осветительным приборам. В 2018 году специалисты подрядной организации заменили старые галогеновые лампы, установленные ещё в 90-х годах, на современные светодиодные светильники. На верхней половине каждой трубы смонтированы три яруса светильников с белыми, синими и красными светофильтрами, в комплексе их цветовая гамма повторяет триколор российского флага.

«При монтаже новой парадной подсветки мы применили современные технические решения, — рассказывает начальник электрического цеха Кемеровской ГРЭС Евгений Ненашев. — Во-первых, установили светодиодные светильники, с яркой, насыщенной цветопередачей и гораздо меньшим энергопотреблением. Опытный образец такого светильника мы опробовали на трубе за год до монтажа всей системы, и он отработал без нареканий. Во-вторых, мы защитили новые светильники от перегрева и выгорания светофильтров — смонтировали их лучами вниз, это поможет значительно продлить период их эксплуатации. Заявленный производителем минимальный период работы светильников — 50 тысяч часов».

Парадная подсветка дымовых труб Кемеровской ГРЭС, повторяющая российский триколор, включается с наступлением темноты и выключается с рассветом по сигналу фотореле. В зимнее время освещение работает до полусуток, украшая вид электростанции и ночной пейзаж города.