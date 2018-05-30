Рим, 30 мая, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Основные итальянские СМИ в среду, 30 мая, ретранслируют сообщения своих французских коллег вокруг расследования Бюро Европарламента в отношении трат ведущих «евроскептиков» — лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Последние данные расследования были опубликованы в понедельник, с того времени к ним добавились лишь сообщения французского сатирического журнала Canard Enchaine. Именно эти данные и становятся поводом для новых публикаций.

Бюро Европарламента подозревает, что депутатская группа «Европа наций и свобод», в которую входят Ле Пен и Сальвини, должна будет самостоятельно оплатить часть своих счетов на сумму 427 тыс. евро. Эти счета согласно правилам были представлены в Европарламент как «оперативные расходы» депутатов, но в Бюро не уверены, что депутаты потратили казенные средства в соответствии с правилами.

Итальянская газета La Stampa цитирует своих французских коллег из Canard Enchaine и рассказывает, в каких именно ресторанах Ле Пен и Сальвини проводили двусторонние и многосторонние встречи и в какие суммы это обошлось.

Упоминается парижский ресторан Pavillon Ledoyen неподалеку от Елисейских полей, в котором Ле Пен и Сальвини потратили по 401 евро каждый. Также упомянут рождественский банкет на 140 человек на общую сумму в 13 500 евро и целый ряд других расходов.

В свою очередь газета Repubblica, по традиции назвав Ле Пен и Сальвини «популистами», отмечает, что они «очень неплохо позаботились о себе».