Нижний Тагил, Свердловская область, 30 мая, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева на то, чтобы сохранить набранные темпы развития города. 30 мая он встретился с преемником назначенного на Колыму Сергея Носова и дал ряд поручений по развитию муниципалитета.

Ntagil.org Драматический театр в Нижнем Тагиле после капитального ремонта

«Мы не должны сегодня снижать набранных темпов развития Нижнего Тагила, начатого Сергеем Константиновичем Носовым, назначенным врио губернатора Магаданской области. Все поставленные задачи должны находиться под вашим контролем», — сказал Куйвашев, цитирует его пресс-служба главы региона.

В частности, речь идёт о благоустройстве дворовых территорий, модернизации системы водоснабжения и водоотведения и строительстве моста через Нижнетагильский пруд. Также особое внимание властям города нужно уделить выполнению поручения Владимира Путина по строительству в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа.

Отметим, всё это — проекты в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила. Напомним, указ о праздновании юбилея второго по величине города Свердловской области в июле 2017 года подписал Владимир Путин.

Со своей стороны Владислав Пинаев поблагодарил Куйвашева за ту поддержку, которую он в течение нескольких лет планомерно оказывает Нижнему Тагилу. И пообещал, что приложит все усилия к тому, чтобы всё начатое было не только продолжено, но и приумножено.