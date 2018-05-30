Киев, 30 мая, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на самом деле не был убит накануне вечером, 29 мая, в Киеве. Такое заявление Грицак сделал сегодня, 30 мая, на брифинге.

Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко

Стоит отметить, что сам Бабченко также присутствовал на брифинге живой и здоровый.

Кроме того, Грицак заявил, что правооохранительным органам удалось задержать организатора покушения на Бабченко.