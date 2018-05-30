Калининград, 30 мая, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В Калининградской области очерчиваются контуры будущей кампании по довыборам депутата регионального парламента (напомним, место стало вакантным после скандального лишения мандата депутата-журналиста и «легального резидента США» Игоря Рудникова).

Цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 г «Парни, кончайте эти сопли! Вас ждёт вторая серия!»

До недавнего времени основным и, казалось, безальтернативным кандидатом в депутаты облдумы был председатель совета директоров Калининградского морского торгового порта, замсекретаря калининградского отделения «Единой России» и бывший депутат Госдумы Андрей Колесник. Он уже заявился на праймериз «Единой России», где его соперника — Илью Михалёва из компании пассажирских перевозок по Евросоюзу — иначе как статистом не назовешь.

Но в эту борьбу, похоже, вступает конкурент, который привнесёт медийную свежесть в летнюю, а от того сонную предвыборную страду. Речь идет о вчерашнем политическом всплеске оппозиционного бизнесмена Игоря Плешкова.

Итак, депутат городского Совета Калининграда и владелец бетонного производства Плешков накануне был избран председателем регионального отделения партии «Яблоко». На вопрос автора этих строк о депутатских амбициях в региональный парламент Игорь Плешков ответил:

«Решение ещё не принято».

Однако наблюдатели политического процесса в российском эксклаве полагают, что смена лидера в калининградском «Яблоке» (до этого там председательствовала бывшая актриса, «уроженка Кёнигсберга» Александра Яковлева, чья работа была признана неэффективной) связана с подготовкой к предстоящим довыборам в облдуму.

На самом деле Плешкову деваться уже некуда. Он или идет на довыборы или вылетает в трубу.

Дело в том, что сегодняшний лидер калининградского «Яблока» был избран в горсовет Калининграда по списку КПРФ (политическую гигиену пока опустим). Отсюда можно обоснованно утверждать, что Плешков, прежде чем возглавить ячейку «Яблока», сначала вышел из КПРФ, а затем вступил в «Яблоко», поскольку, согласно пункту 9.1.14. устава данной партии, только «член партии имеет право… быть избранным в руководящие … органы партии».

Но выйдя из рядов КПРФ, Плешков, получается, автоматически прекратил депутатские полномочия в горсовете, поскольку, согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ч. 4 ст. 35.1), «депутат … может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит». И далее в ч. 7 ст. 35.1 — «несоблюдение требований, предусмотренных частями 4−6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий». А Плешков как раз нарушил ч. 4 — он стал председателем регионального отделения «Яблока», оставаясь во фракции КПРФ.

Сейчас Плешков должен досрочно сложить с себя полномочия депутата горсовета, иначе прокуратура резонно предъявит претензии по поводу нарушения федерального законодательства.

Таким образом, оставшемуся без депутатского статуса лидеру калининградского «Яблока» остается лишь одно — смело идти в новый предвыборный бой.

Учитывая финансовые возможности Игоря Плешкова (он — владелец крупной компании «Томас-бетон» с четырьмя заводами в Калининграде, Черняховске и Немане) и спортивное прошлое (говорят, бывший боксёр очень не любит проигрывать), то сложно представить более чем подходящую фигуру для политического спарринга в лице Андрея Колесника — также обеспеченного человека, к тому же мастера спорта СССР по вольной борьбе.

Уж точно малобюджетной эта предвыборная кампания не будет.

Еще один штрих к предстоящей схватке. Округ в Калининграде, за голоса которого будут биться кандидаты — это традиционная «поляна» видного оппозиционера Игоря Рудникова, томящегося сегодня в СИЗО «Лефортово» по обвинению в вымогательстве денег. Рудников более 20 лет успешно баллотировался по своему округу, обыгрывая соперников от партии власти на раз-два. Можно даже набраться смелости и предположить, что «рудниковский» избирательный округ — это порядка 40 тысяч калининградцев — в целом оппозиционный к власти.

В этой связи оппозиционер Плешков (а он, по словам некоторых источников, финансировал разного рода «белоленточные» акции в Калининграде и лет пять назад позиционировал себя как «кандидат от объединённой оппозиции») идейно ближе электорату Рудникова, нежели «единоросс» и «государственник» Колесник.

А если ещё Игорь Рудников из СИЗО передаст весточку, что его тёзка-оппозиционер является «преемником», то борьба развернётся бескомпромиссной. С другой стороны, Андрей Колесник — не чужой Рудникову человек. Например, когда на депутата-журналиста два года назад напали с ножом, тогдашний депутат Госдумы Колесник поддержал раненого Рудникова правительственной телеграммой со словами:

«Это удары по свободе слова, это удары по демократии».

Так что, кто тут «преемник», решит избиратель.