Архангельск, 30 мая, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Мозговой штурм для чиновников и бизнесменов устроили сегодня эксперты столичного «Сколково». Участники стратегической сессии обсуждают проекты развития Архангельской области. Итоги сессии лягут в основу стратегии развития региона. Сообщает телеканал «Поморье».

Skolkovo.ru Бизнес-школа СКОЛКОВО

В новой стратегии развития региона 4 основных приоритета. Это улучшение качества жизни, городской среды, экономический рост и консолидация общества. Вместе со специалистами «Сколково» главы министерств, муниципалитетов и представители бизнеса разрабатывают проекты, которые могли бы решить задачи каждого направления.

Напомним, ранее в правительстве состоялось закрытое для СМИ совещание, в котором приняли участие разработчики стратегии, а также специалисты в области экономики, образования, медицины, науки, культуры. Представители общественности приглашены не были. Известно, что формируется новый документ, и будет он создан «с учетом нового «майского» указа президента». Анализ социально-экономического развития Архангельской области провела Высшая школа экономики (ВШЭ).

Близкий к окончательному проект документа разработчики обещают представить на суд общественности в августе-сентябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, историю стратегического планирования в Архангельской области короткой не назовешь. Напомним, первый документ был принят при губернаторе Илье Михальчуке в 2009 году. Однако пришедший вслед за ним губернатор Орлов раскритиковал документ, назвав его утратившим актуальность. Было решено привлечь к работе над документом широкую общественность. Предложения по развитию области можно было оставить на специально созданном для этого сайте. Документ обещали сформировать еще в прошлом году. О результатах проведенной кампании до сих пор ничего неизвестно.