В Ярославской области отключенные от газа котельные продолжают «работать»
Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 мая, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Отключенные от газа за долги котельные ООО «МЭС» в Переславле-Залесском, по всей видимости, продолжают греть воду. 30 мая 2018 года вышло постановление администрации Переславля-Залесского за подписью заместителя главы Виталия Леженко об остановке водогрейной части всех переславских котельных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Две котельные ООО «МЭС», согласно этому постановлению, должны остановиться для профилактики и подготовки к новому отопительному сезону с 5 июня 2018 года (котельная Чкаловского микрорайона) и с 13 июня 2018 года (котельная поселка Молодежный). Однако в реальности эти котельные уже остановлены — одна с 22 мая, а другая — с 28 мая. Жители микрорайона Чкаловский больше недели остаются без горячей воды.
В 2017 году, когда котельная ООО «МЭС» в микрорайоне Чкаловский также была внепланово остановлена, по договоренности с и.о. губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым в Переславль была доставлена модульная котельная на дизельном топливе. Она грела воду для жителей Чкаловского микрорайона. В этом году такого решения переславцам не предлагают. Котельная работает только на бумаге — в постановлении администрации.
Остается понять, продолжит ли в действительности работу котельная ООО «ПЭК», на которую поставщик газа — компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» — намерена прекратить подачу газа с 1 июня 2018 года. Эта котельная обеспечивает теплом 80% жителей города. По сообщению на официальном сайте администрации Переславля, с поставщиком газа достигнута договоренность о том, что котельная ООО «ПЭК» не будет отключена от газа.
Отмечается, что после проведённых переговоров между администрацией города, департаментом ЖКХ правительства Ярославской области и «Газпромом» подписан график платежей в межотопительный период и достигнута договоренность не отключать котельную ООО «ПЭК» от газа. В течение мая Переславль-Залесский должен был перечислить 35 млн рублей на счёт «Газпрома», на сегодняшний день все обязательства выполнены и деньги переведены в ресурсоснабжающую организацию.