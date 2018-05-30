Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 мая, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Отключенные от газа за долги котельные ООО «МЭС» в Переславле-Залесском, по всей видимости, продолжают греть воду. 30 мая 2018 года вышло постановление администрации Переславля-Залесского за подписью заместителя главы Виталия Леженко об остановке водогрейной части всех переславских котельных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители сидят без горячей воды

Две котельные ООО «МЭС», согласно этому постановлению, должны остановиться для профилактики и подготовки к новому отопительному сезону с 5 июня 2018 года (котельная Чкаловского микрорайона) и с 13 июня 2018 года (котельная поселка Молодежный). Однако в реальности эти котельные уже остановлены — одна с 22 мая, а другая — с 28 мая. Жители микрорайона Чкаловский больше недели остаются без горячей воды.

В 2017 году, когда котельная ООО «МЭС» в микрорайоне Чкаловский также была внепланово остановлена, по договоренности с и.о. губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым в Переславль была доставлена модульная котельная на дизельном топливе. Она грела воду для жителей Чкаловского микрорайона. В этом году такого решения переславцам не предлагают. Котельная работает только на бумаге — в постановлении администрации.

Остается понять, продолжит ли в действительности работу котельная ООО «ПЭК», на которую поставщик газа — компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» — намерена прекратить подачу газа с 1 июня 2018 года. Эта котельная обеспечивает теплом 80% жителей города. По сообщению на официальном сайте администрации Переславля, с поставщиком газа достигнута договоренность о том, что котельная ООО «ПЭК» не будет отключена от газа.

Отмечается, что после проведённых переговоров между администрацией города, департаментом ЖКХ правительства Ярославской области и «Газпромом» подписан график платежей в межотопительный период и достигнута договоренность не отключать котельную ООО «ПЭК» от газа. В течение мая Переславль-Залесский должен был перечислить 35 млн рублей на счёт «Газпрома», на сегодняшний день все обязательства выполнены и деньги переведены в ресурсоснабжающую организацию.