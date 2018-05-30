Ленинградская область, 30 мая, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Застроенная многоэтажным жильем деревня Кудрово Ленинградской области, граничащая с Санкт-Петербургом, скоро официально обретет городской статус.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово

Как сообщили 30 мая в пресс-службе губернатора региона, Александр Дрозденко поддержал обращение жителей деревни Кудрово и инициировал закон о присвоении статуса города многотысячному населенному пункту во Всеволожском районе Ленобласти.

Законодательное собрание Ленинградской области на своем пленарном заседании 30 мая одобрило предложенный губернатором законопроект «Об изменении категории населённого пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменения в приложение 2 к областному закону «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Ранее был принят областной закон, в результате которого Заневское поселение Всеволожского района, где расположено Кудрово, из сельского стало городским.

«Новый закон отразил желание местных жителей изменить юридический статус Кудрово, где продолжается активное многоэтажное жилищное строительство. Ещё каких-то 15 лет назад в деревне Кудрово жили около ста человек. Сейчас — только официально, с регистрацией — больше 22 тысяч», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти.

По данным властей, в Кудрово постоянно проживают до 50 тысяч человек. Многие петербуржцы, купившие жилье в Кудрово, по разным причинам сохраняют петербургскую «прописку». Населенный пункт Кудрово ранее был отнесен к зоне интенсивной урбанизации.

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Напомним, в обозримом будущем в Кудрово должна появиться станция петербургского метро и транспортно-пересадочный узел. Комментируя принятое депутатами решение, председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин отметил, что изменение статуса продиктовано возросшей численностью населения и не требует дискуссий.

Кудрово станет городом после того, как одобренный сегодня парламентом законопроект будет подписан губернатором.

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Напомним, на границе Петербурга и Ленобласти в последние 15 лет выросло множество «многоэтажных деревень». Муниципальные власти давали согласие на многоэтажную застройку, жители покупали квартиры почти в черте города, но по более низким ценам. В итоге возникли неизбежные проблемы плохой транспортной доступности и отсутствия инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года Александр Дрозденко предложил вынести на всеобщее обсуждение идею присвоения деревне Кудрово статуса города Ленинградской области, а для поселка Мурино и деревни Новое Девяткино — идею объединения в один населенный пункт с городским статусом. Таким образом, можно ожидать, что еще одним новым городом Ленобласти в ближайшем будущем станет Мурино.