Красноярск, 30 мая, 2018, 19:20 — ИА Регнум. В Красноярске обсуждают назначение главы правительства края Виктора Томенко на должность врио губернатора Алтайского края, состоявшееся сегодня, 30 мая. В числе самых громких историй из трудовой биографии бывшего краевого премьера вспоминают его деятельность до прихода на госслужбу. Напомним, в 2016 году красноярские власти уже комментировали ситуацию, связанную с появлением имени Томенко в списке 6285 лиц панамской юридической компании Mossack Fonseca & Cо., занимающейся офшорами, регистрируемыми за рубежом с целью ухода от налогов.

Krskstate.ru Виктор Томенко

После обнародования скандального списка пресс-секретарь председателя правительства Красноярского края Татьяна Турыгина в беседе с ИА REGNUM подчеркивала, что речь идет о событиях десятилетней давности.

«Это было десять лет назад, еще до работы Виктора Томенко на госслужбе. Когда он работал в бизнесе, то являлся акционером как российских, так и зарубежных компаний», — поясняла она.

Напомним, Томенко возглавил правительство Красноярского края в 2012 году, а до того с 2004 года руководил заполярным филиалом «Норникеля». В целом же он отработал в «Норникеле» 22 года. После того как Томенко покинул должность топ-менеджера металлургической компании и перешёл на работу в правительство Красноярского края, он был обязан привести все свои личные активы в соответствие с требованиями российского законодательства о государственной службе.

«На сегодняшний день никаких акций у него нет. В 2010 году, когда он пришел на работу в правительство, он привел свои активы в соответствие с требованиями законодательства о госслужбе. Поэтому эта информация правильная, но, мягко говоря, устаревшая», — уверяла год назад пресс-секретарь председателя правительства Красноярского края Татьяна Турыгина.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, также в базе данных Mossack Fonseca & Cо. фигурировали имена бывшего министра промышленности Красноярского края Дениса Пашкова, входивших в совет директоров ОАО «РУСАЛ-Ачинск» Виктора Широкова и Валентина Широкова, совладельца «Норд-Авиа» Георгия Чебурашкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая указом президента РФ Виктор Томенко назначен врио губернатора Алтайского края взамен подавшего в отставку Александра Карлина.

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Справка с официального сайта правительства Красноярского края

Томенко Виктор Петрович родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер — экономист.

С 1988 по 1990 гг. — аппаратчик-гидрометаллург 1-го разряда Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина. В 1990—1991 гг. — техник-технолог (стажер) технического отдела Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина, в 1991 году — техник по труду (стажер) отдела научной организации труда и заработной платы. Затем занимал должность экономиста (стажер) планово-экономического отдела, бухгалтера (стажер), экономиста (дублер) планово-экономического отдела. В 1993—1994 гг. — экономист в бухгалтерии в бюро учета материалов и основных фондов того же завода. С ноября 1994 по август 1996 гг. — начальник отдела налогов финансового управления ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина».

В 1996-1997 гг. — главный бухгалтер ЗАО «Полигон-Таймыр». В 1997—1998 гг. — главный бухгалтер АО «Норильский комбинат», с 1998—1999 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Норильский комбинат». В 1999—2001 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Норильская горная компания».

С декабря 1999 года по февраль 2001 года — заместитель генерального директора по экономике и правовым вопросам — главный бухгалтер ОАО «ГМК «Норильский никель», в 2001 году — заместитель генерального директора — главный бухгалтер ОАО «ГМК «Норильский никель».

С ноября 2001 года по июль 2002 года — заместитель генерального директора по экономике и финансам Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», затем первый заместитель директора и первый заместитель председателя правления. С 2004 по 2010 гг. — директор Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» — председатель правления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»

С марта 2010 года по декабрь 2011 года — заместитель губернатора Красноярского края — заместитель председателя правительства, затем исполнял обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства.