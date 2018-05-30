Рим, 30 мая, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Влиятельное итальянское издание Corriere della Sera в среду, 30 мая, рассказала своим читателям о «потемкинских деревнях», которые «обустраивают в России» накануне чемпионата мира по футболу.

A.Savin, Wikimedia Commons Декорации Мосфильма

Издание сообщает, что в российских городах по указанию Владимира Путина «переделывается внешний вид разрушающихся зданий». Все это нужно, чтобы «прикрыть деградацию и бедность, которые, на самом деле, царствуют повсюду».

В отдельном абзаце автор материала Симона Маркетти рассказывает читателям, кто такой князь Потемкин и что именно происходило, согласно известной легенде, во время путешествия в Крым императрицы Екатерины.

«Потемкинская история» представлена в качестве исторического факта. Далее рассказано, как выглядят современные «потемкинские деревни» накануне чемпионата мира в Калининграде.

Издание ссылается на двухмесячной давности сообщение в блоге на одном из российских спортивных сайтов, причем адрес сайта указан с ошибкой. Автора записи в блоге называют «активистом».

При этом в тексте, на который ссылается Corriere della Sera, указано, что калининградская администрация, по ее собственному заявлению, не имеет к единичному описанному факту оформления бутафорских окон на аварийном здании никакого отношения. В статье Corriere della Sera этот факт не упоминается. Как, разумеется, не упоминаются и инфраструктурные проекты, созданные специально к чемпионату мира.

Зато в тексте нашлось место для рассказа о том, как в Геленджике (где во время чемпионата будут жить команды Исландии и Швеции) «местным жителям запрещают выходить курить на балкон» во время проезда кортежа Владимира Путина. Рассказ о запретах оформлен как цитата, правда, автор статьи забыла указать, кому именно она принадлежит.