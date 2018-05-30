Ярославль, 30 мая, 2018, 16:36 — ИА Регнум. 1 июня в международный день защиты детей на площадке гостинично-развлекательного комплекса «Алеша Попович Двор» пройдет семейный праздник. Начнется он с открытия детского городка перед заведением. Он будет работать все лето бесплатно для всех желающих. А внутри ресторана «Алешины лепешки» откроется детская зона с игрушками, где маленьких гостей будут развлекать аниматоры.

Юлия Смук Ресторан «Алешины лепешки»

У ресторана весь день будет работать ярмарка ремесленников. Гостей праздника развлечет детская песенная группа «Akva family». Кроме этого, в рамках праздника пройдет песенный фестиваль «Лель и Любава». Всех гостей угостят огромным сладким пирогом и киселем.

Ярославцев ждут два бесплатных мастер-класса — по гончарному делу и изготовлению имбирных пряников.