Якутск, 30 мая, 2018, 16:16 — ИА Регнум. На встрече, проходившей в рамках 19-й региональной недели депутата Государственной думы РФ, Александр Жирков и Галина Данчикова обсудили вопросы продвижения законодательных инициатив Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), внесенных в Государственную Думу.

Пресс-служба Ил Тумэн Встреча председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова с депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Галиной Данчиковой 30.05.2018

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся законодательные инициативы парламента Якутии, в том числе «О внесении изменения в статью 114 Воздушного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 80.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», «О внесении изменений в статью 82.1 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и др.

Совет законодателей Федерального Собрания РФ 23 апреля одобрил законопроект Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». Идет активная работа по продвижению законопроектов Якутии о регулировании пользования ресурсами мамонтовой фауны, о внесении изменения в статью 34 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Проект федерального закона «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят в первом чтении, и продолжается работа над законопроектом в рамках второго чтения.

Как сообщает пресс-служба Ил Тумэн, спикер якутского парламента и депутат Государственной Думы от Республики Саха (Якутия) обсудили подходы к проекту федерального закона «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании», внесенного недавно в Государственную Думу группой депутатов.

Отдельно рассмотрен вопрос о планах работы парламента Якутии на весенне-осенний период 2018 года, в том числе с участием депутатов Государственной Думы.

Галина Данчикова сообщила о плане визита в июне председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева в Республику Саха (Якутия), принятого по приглашению спикера якутского парламента. По предварительному плану в рамках визита Николаева будут обсуждены актуальные вопросы правового регулирования землепользования, природопользования на примере Республики Саха (Якутия), а также вопрос о проведении в 2019 году в Республике Саха (Якутия) Лесного форума.

Стороны согласовали дальнейшую совместную работу по продвижению законодательных инициатив Якутии в Федеральном Собрании.