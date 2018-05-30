Цуг, Швейцария, 30 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Информацию о возможном визите судебных приставов в швейцарский офис Nord Stream AG не стали комментировать в пресс-службе отделения компании, расположенного в городе Цуг.

Alexey M Центральный офис Nord Stream в Цуге, Швейцария

«Мы, со своей стороны, не можем дать никаких комментариев по этому вопросу», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что судебные приставы прибыли в офис Nord Stream с обысками. По предварительной информации, представители судебных властей добиваются исполнения решения арбитражного суда в Стокгольме по спору российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом».

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