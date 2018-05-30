Калуга, 30 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. 30−31 мая министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин принимает участие в работе XIV всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор».

Admoblkaluga.ru Министр Олег Калугин

В центре внимания — вопросы комплексной безопасности предприятий, перспективные направления в сфере противодействия идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы, развитие системы подготовки специалистов. Учитывая, что 2018 год президентом России объявлен годом добровольца и волонтера, большое внимание будет уделено развитию добровольческого движения и волонтерских программ.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Олег Калугин выступил с докладом на секции по вопросам миграционной тематики, представив опыт региона по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства российской нации. При взаимодействии с руководителями национальных диаспор в регионе проводятся этнические фестивали, направленные на объединение людей разных национальностей и культур через искусство. Патриотические мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти способствуют объединению всех людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Одно из них — военно-историческая реконструкция «Великое стояние на реке Угре 1480 года». Событию, которое привело к образованию независимого Русского государства с центром в Москве и рождению российского суверенитета, придается большое значение. В настоящее время ведется работа по включению 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в календарь общероссийских памятных дат.

В своем выступлении калужский министр особо акцентировал внимание на необходимости усиления института российского гражданства.

«Оно не должно быть легко доступным. Человек, который решил связать свою судьбу с Россией, сначала должен интегрироваться в российскую нацию, доказать свою нужность и преданность стране, а затем претендовать на гражданство», — подчеркнул Олег Калугин.

В этой связи он отметил опыт Австралии и Кипра, в которых сложно получить паспорт и нет проблем в миграционной сфере: «По этому пути идут развитые европейские страны, которые уже допустили ошибки в этой сфере, и стараются их исправить».

Форум в Красноярске продлится до 1 июня. На него приглашены производители технических средств и систем безопасности, разработчики программного обеспечения, информационных систем, обеспечивающих безопасность хранения и передачи информации, специальных систем связи и управления. На форуме также работают многочисленные площадки для детей, на которых в игровой форме обучают правилам оказания первой помощи, противопожарной безопасности и поведению на воде, железных и автодорогах.