Симферополь, 30 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Исследования клещей на боррелиоз и энцефалит в Крыму обещают сделать бесплатными. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила журналистам глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, на сегодняшний день в Крыму исследования проводят на платной основе частные лаборатории и учреждение Роспотребнадзора «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым».

«В прошлом году этот вопрос был включен в программу министерства здравоохранения Крыма, которая предусматривает создание сети лабораторий в лечебно-профилактических организациях. Они будут проводить эти исследования бесплатно», — отметила Наталья Пеньковская, подчеркнув, что эту опцию включат в программу обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Роспотребнадзор РФ сообщил, что уже более 52 тысяч граждан пострадали от укусов клещей, поскольку сейчас из-за благоприятных климатических условий насекомые активизировались.