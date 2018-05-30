Москва, 30 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края.

Цитата «Виктор Томенко. Открытие конференции ФНПР-МОТ. Вступительное слово» (Федерация профсоюзов Красноярского края) Виктор Томенко

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.

«Постановляю принять отставку губернатора Алтайского края Карлина Александра Богдановича по собственному желанию. Назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Алтайского края», — говорится в указе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Томенко проходил обучение в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяства и государственной службы при Президенте РФ, занимал должность исполняющего обязанности первого замгубернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.