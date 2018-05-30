Москва, 30 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Российская валюта пытается восстановиться от минимумов трехнедельной давности на торгах 30 мая, однако поползновения носят весьма скромный и осторожный характер, несмотря на отступление доллара и попытки возобновления роста на рынке нефти. Локального ослабления бычьего давления на «американца» определенно недостаточно, чтобы подогреть спрос на рубль, привлекательность которого остается низкой по причине как внутренних факторов, так и внешней обстановки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Мировые инвесторы пребывают в напряженном состоянии по ряду причин. Это и неопределенность в отношении саммита США-КНДР, и политический кризис в Италии, который разжег страхи по поводу выхода страны из зоны евро, и рассмотрение вотума недоверия правительству Испании, и возобновление напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином», — пояснил эксперт.

Все это вынуждает игроков воздерживаться от покупок рисковых активов, к коим относится рубль. Причем обострение политических проблем Италии рискует еще сильнее надавить на евро и тем самым придать доллару дополнительные силы, что негативно для российской валюты.

«В сложившихся обстоятельствах рублю остается надеяться на улучшение общего отношения к риску на мировых финансовых площадках и возвращение спроса на нефть, которая уже почти неделю подает коррективные сигналы после неудачного штурма новых долгосрочных максимумов. Пока же «россиянину» не грозит устойчивое восстановление, и баланс рисков по-прежнему смещен в южном направлении», — считает Блинов.

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