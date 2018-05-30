Ярославль, 30 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум. По ходатайству ООО «Гилси» в Ярославле началась строительная экспертиза стадиона «Красный перекоп». Она проводится в рамках иска Росимущества к мэрии города о том, что последняя утратила право собственности на стадион.

Страница в Facebook Елены Богдановой Началась экспертиза стадиона

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова. Арендатор земель Петропавловского парка, на которых находится стадион — ООО «Гилси» — обратилось с Арбитражный суд Ярославской области с просьбой провести независимую экспертизу трибун, беговых дорожек, площадки для толкания ядра и определить, в каком состоянии они находятся. По ходатайству «Гилси» была определена организация, которая будет проводить эту экспертизу — ООО «Ярославский областной центр судебной экспертизы».

Напомним, уже несколько лет ООО «Гилси» и мэрия Ярославля судятся за стадион «Красный перекоп». ООО «Гилси» получило в аренду федеральные земли парка, разбитого в 18 веке, для реконструкции и реставрации зданий и строительство многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром. Земля парка является территорией памятника федерального значения. ООО «Гилси» утверждает, что стадиона уже нет, что трибуны разрушены и их эксплуатировать невозможно, а посему надо их снести. И раз никаких трибун нет, то остается земельный участок, который на праве аренды принадлежит ООО «Гилси». Мэрия же считает, что стадион принадлежит ей, он является недвижимым имуществом, а земельные участки под ним тоже принадлежат владельцу имущества — администрации города.

После многочисленных заседаний Ярославский арбитражный суд решил, что трибуны — это все же движимое имуществом, их можно собрать и увезти. А значит, правы частники.

Вышестоящая инстанция это решение отменила и вернула дело на повторное рассмотрение. Судья Арбитражного суда Ярославской области назначила строительную экспертизу, которая должна вынести свой вердикт. Это, скорее всего, и определит собственника земли.

Экспертиза длится 45 дней, но специалисты сказали, что этого срока, возможно, будет недостаточно и его придется продлевать.