Москва, 30 мая, 2018, 15:28 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы горит здание склада с макулатурой, к зданию направился вертолёт. Об этом сообщает 30 мая телеканал «РЕН-ТВ».

Wallspaper.ru Пожар

Отмечается, что пожар вспыхнул на открытой площадке на улице Южнопортовой. По предварительным данным, площадь возгорания оценивается в 100 кв м, в настоящее время сохраняется угроза перехода огня на соседние здания, отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово», расположенном на Измайловском шоссе в Москве, произошло возгорание на одном из этажей. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади в 15 квадратных метров. С помощью самоспасателей «Феникс» было спасено восемь человек.

Читайте также: Пожар в гостинице «Измайлово» в Москве ликвидирован