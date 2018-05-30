Москва, 30 мая, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Рост цен на топливо на рынке Российской Федерации может быть связан, в том числе, с проявлениями монополизма и сокращением предложения. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Есть и субъективные факторы (повышения роста цен на топливо) — факторы проявления доминирования на рынке, монополизма, — сказал Махонин. — Они связаны с определенным сокращением предложений товара на бирже и в мелкооптовом сегменте, то есть с нефтебаз».

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая текущего года в Росстате отметили, что по состоянию на 21 мая средняя розничная стоимость литра бензина в стране превысила 42 рубля, дизтоплива — 43 рубля. За неделю с 14 по 20 мая стоимость бензина в РФ выросла на 1,8%, цены на дизельное топливо поднялись на 1,6%.

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