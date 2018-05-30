Москва, 30 мая, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Сбербанк скорректировал прогноз по макроэкономическим параметрам России, в том числе по инфляции и валовому внутреннему продукту (ВВП), сообщил председатель правления банка Александр Морозов в ходе аудиоконференции, передает 30 мая портал Banki.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Так, инфляция в России по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,8% вместо 4%. При этом Сбербанк уменьшил прогноз по росту ВВП на основе оценок по первому кварталу — ожидается не 2,3%, а 1,9% роста.

Напомним, согласно докладу Минэкономразвития, объём ВВП России за январь-апрель 2018 года увеличился на 1,3% в годовом выражении. В апреле рост валового внутреннего продукта ускорился до 1,7% в годовом выражении.

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