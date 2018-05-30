Калуга, 30 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Калужской области предложили внести показатель сдачи нормативов ГТО в аттестацию госслужащих. С такой инициативой выступил губернатор региона Анатолий Артамонов после знакомства с результатамисотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления области, принявших участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов

В сдаче нормативов ГТО участвовали 0,64% от общего количества жителей области и 8% от общего числа областных и муниципальных чиновников. По мнению губернатора, это слишком низкий показатель и активность необходимо увеличить в несколько раз, на что руководителям ведомств дали два месяца. Артамонов также предложил учитывать при аттестации чиновников выполнение ими нормативов ГТО, причём именно с них и должна начинаться проверка.

«Если ты больной и не можешь сдать нормы ГТО, надо смотреть. Может, ты особо ценный работник, тогда да, как говорится, пожалуйста. Но ведь надо и в командировки отправляться, надо и предприятия посещать, организации. Если нет здоровья, даже ГТО не смог сдать, о каких поездках может идти речь, о какой работе? В кабинете сидеть только?» — заявил губернатор. — Мы же договаривались — все, кто работает в органах государственного и муниципального управления, должны попробовать свои силы и попытаться хотя бы на бронзовый значок сдать»

О том, что способность чиновника сдать нормы ГТО должна стать одним из критериев оценки его как работника, губернатор заявляет не в первый раз. Два года назад он предлагал при приёме на работу в органы государственной и муниципальной власти обязательно требовать документы о сдаче норм ГТО. Сам Артамонов обладает золотым знаком ГТО.

Напомним, в 2017 году нормативы комплекса ГТО в регионе выполнили 4 689 человек, из них на «золотой» знак отличия — 1 894 человека, на «серебряный» — 1 758 человек, на «бронзовый» — 1 037 человек. За период с 1 января 2015 года по 18 мая 2018 года нормативы ГТО в регионе сдали более 25 тыс. человек. По состоянию на 18 мая 2018 года, лучшими по качеству этой работы стали Козельский, Спас-Деменский и Кировский районы Калужской области.