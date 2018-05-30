Москва, 30 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Совет Федерации в среду, 30 мая, одобрил закон о контрмерах в ответ на санкции США и других стран. Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия других стран, поддержавших антироссийские санкции. Закон вступит в силу после подписания президентом, в день официального опубликования.

Илья Репин. Письмо запорожцев турецкому султану. 1880–1891

Ранее ведущие российские политики и бизнесмены прокомментировали итоговую версию законопроекта после внесения поправок на стадии второго чтения в Госдуме — инициатива была серьезно доработана после масштабной критики инициативы депутатов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что первоначальная, более жесткая, версия документа была «избыточной», но в его итоговой версии законопроект не вызывает тревоги ни у бизнеса, ни у общества.

Глава ВТБ Андрей Костин считает законопроект «абсолютно оправданным» и уверен, что он не несет вреда бизнесу, поскольку перед принятием основные положения документа были проанализированы бизнес-сообществом.

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В министерстве промышленности и торговли также считают закон сбалансированным.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, выразил надежду, что правительству не придется прибегать к инструменту контрсанкций, потому что применение приведёт к потерям для российской экономики, неизбежным из-за тесных экономических связей России и Запада.

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) полагают, что из-за закона о контрсанкциях могут вырасти цены на товары в России. Причиной станут дополнительные расходы ритейлеров из-за необходимости усилить контроль за поставщиками, которые могут поставлять запрещённые импортные товары. В АКОРТ убеждены, что закон окажет негативное воздействие на торговлю на внутреннем рынке.

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