Тюмень, 30 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Следователи Тюмени выясняют обстоятельства падения 11-месячного малыша из окна с 10-го этажа. Ребёнок чудом остался жив — со множественными переломами доставлен в детскую травматологию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

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Падение произошло 29 мая 2018 года в доме по бульвару Бориса Щербины в городе Тюмени. Причины падения 11-месячного мальчика из окна высотки ещё предстоит выяснить. Состояние малыша врачи оценивают как тяжёлое.

Отметим, что падения из окон детей дошкольного возраста в Тюменской области не редкость. Месяц назад, в конце апреля 2018 года, в Тобольске выпал из окна второго этажа маленький ребенок. Как выяснило следствие, родители ушли за покупками в магазин, оставив троих детей дошкольного возраста запертыми в квартире.

Буквально на днях аналогичный случай произошёл в Калуге. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2018 года из окна квартиры с третьего этажа выпал годовалый ребёнок. Он смог самостоятельно взобрался на кухонный стол, затем на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал вместе с ней. К счастью, малыш отделался переломом и его жизни ничего не угрожает. Правоохранители говорят, что на момент падения ребёнка родители находились в других комнатах квартиры.