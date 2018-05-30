Москва, 30 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Около 300 человек эвакуировали из здания инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) в Москве из-за короткого замыкания. Об этом сообщили «Агентству Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях.

Цитата из кф«451 по Фаренгейту». реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания Пожарная машина

ЧП произошло в среду, 30 мая, по адресу: Каширское шоссе, д. 44, корп. 4.

«В 12:52 мск произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего возгорания, — рассказали в ведомстве. — До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены люди».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: В Саратовской области в результате пожара погибли трое детей

А также: Возгорание в ТЦ Иркутска: посетители эвакуированы