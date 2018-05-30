Москва, 30 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Еще в марте поступали заявления от Сороса, что Еврозона в настоящее время переживает три кризиса одновременно: банковский, валютный и кризис рынка суверенных облигаций. Сейчас в СМИ активно обсуждают его комментарии о том, что «существованию единой Европы угрожает смертельная опасность». Действительно, проблемы существуют, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Флаг Евросоюза

«Тут стоит вспомнить и программу сокращения налогов, из-за которой внутри союза одни были постоянно должны, а другие постоянно выступают в роли донора. И ситуацию с «добрыми плотническими решениями по отношению к нелегалам» и последующий кризис беженцев. И третий фактор, пожалуй, самый важный, из-за которого Еврозона появилась в принципе — это нежелание признать слабость союза», — пояснил эксперт.

Стоит вспомнить комичную ситуацию с Грецией, когда страна стояла на грани дефолта, но политики колебались, «принимать ли деньги от кредиторов или не принимать». Понимание того, что Грецию не выгонят из союза, было у всех — так как в этой ситуации Германии пришлось бы признать поражение в том, насколько они разумно подбирали страны-участницы в свой союз.

«Однако перед сворачиванием текущей монетарной политики ЕЦБ, что произойдет уже в 2018 году, кризисное положение вряд ли скажется падением национальной валюты или будет выявлен какой-то один аутсайдер (как сейчас ставят Италию главной причиной кризиса). Но при этом не стоит ждать, что евро будет активно расти дальше. Скорее всего, странам Евросоюза не удастся избежать локального кризиса. Перерастет ли он в глобальный кризис, сказать сложно», — высказал свое мнение Владимиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, известный американский миллиардер Джордж Сорос, выступая 29 мая в Париже, заявил, что экономику Евросоюза ждут крупнейшие финансовые потрясения.

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