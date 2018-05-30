Чита, 30 мая, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края продолжают массово переезжать в другие регионы. По данным Забайкалкрайстата, в январе-апреле 2018 года в поисках лучшей доли из региона убыли 2125 человек (в январе-апреле 2017 года миграционная убыль составила 2198 человек).

Архип Куинджи. «Забытая деревня». 1874

Чаще всего в качестве нового постоянного места жительства забайкальцы выбирают Бурятию (15%) или Иркутскую область (12,8%). Гораздо реже уезжают жить в Краснодарский край (6,5%), Санкт-Петербург (5,2%) или Новосибирскую область (4,4%).За счёт межрегиональной миграции население Забайкальского края сократилось на 2143 человека.

Напомним, устойчивая миграционная убыль населения наблюдалась в Забайкалье и в январе-октябре 2017 года. Тогда за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека (в январе-октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека). За счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 год — на 5235 человек).

Причин тому несколько. Но прежде всего — это недостаток заработка. По данным статистиков, в ноябре 2017 года (по сравнению с ноябрем 2016 года) реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 6,9%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в регионе существует серьёзный дефицит медицинских кадров и самых необходимых объектов социальной инфраструктуры в сельских труднодоступных территориях.