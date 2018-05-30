Санкт-Петербург, 30 мая, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 30 мая единогласно поддержали предложение Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева и губернатора города Георгия Полтавченко об установке мемориальной доски писателю Даниилу Гранину на доме 8 по улице Малая Посадская, где литератор жил в последние годы до своей кончины. Такое решение было принято на пленарном заседании Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Даниил Гранин

В Петербурге действует региональный закон, согласно которому установка мемориальной доски почетному гражданину Санкт-Петербурга — а Гранин носил это звание — возможна только по истечении пяти лет со дня его смерти. Но в исключительных случаях предусмотрен особый порядок, по которому установка мемориальной доски возможна и раньше этого срока. Депутаты посчитали, что увековечение памяти писателя-фронтовика Даниила Гранина — как раз такой исключительный случай.

Представляя проект решения городского парламента, глава постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания Максим Резник назвал уход Гранина «незаживающей раной» и невосполнимой утратой для всех петербуржцев.

«Необходимо сделать всё возможное, чтобы сохранить память об этом великом человеке», — сказал Резник.

За постановление Заксобрания об установке мемориальной доски Даниилу Гранину проголосовали 48 депутатов. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

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Напомним, писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2019 году исполнится 100 лет со дня его рождения. Подписан Указ президента о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина и увековечении его памяти.