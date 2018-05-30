Киев, 30 мая, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Правлению украинской госкомпании «Нафтогаз Украины» выплачивают премию за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о транзите, пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в компании.

Naftogaz.com Трубопровод

В публикации отмечается, что за такое решение проголосовал наблюдательный совет компании. Всего правлению выплатят $45,6 млн — 1% от размера выигрыша, который составил $4,56 млрд. Причем на сегодня из этой суммы уже выплачено $20 млн. Остальную часть члены правления получат после исполнения «Газпромом» решения арбитража.

«Это — взятка. Надо называть вещи своими именами. Взятка за то, что уничтожают Украину как транзитное государство и за то, что имитировали «победу» в суде Стокгольма», — комментирует принятое решение украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Бизнесмен Евгений Черняк акцентирует внимание на огромной сумме премий — почти 46 млн долларов.

«Янукович просто лох из пригородной электрички по сравнению с этими бандитами в деловых костюмах», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что руководству компании уже выплачивали премии в размере годовых зарплат за «победу» в Стокгольмском арбитраже по контракту на поставку газа. Украинские СМИ сообщили о выплатах осенью 2017 года. В «Нафтогазе» подтвердили факт премирования руководства, но абсолютную цифру сообщить отказались.