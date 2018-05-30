Ростов-на-Дону, 30 мая, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Праздник для выпускников ростовских школ обойдётся муниципальному бюджету в 2,5 млн рублей. Соответствующая сумма указана на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Выпускной-2017

Для виновников торжества городские власти организуют водное шоу и световые спецэффекты. Кроме этого исполнитель обязан предоставить два больших экрана, который можно эксплуатировать в любую погоду, звуковое оборудование. В обязанности также входит обеспечение видеосъемки и трансляции мероприятия на экранах.

Выпускной бал, как и в прежние годы, пройдёт на ростовской набережной. Торжество начнётся 27 июня в 18:00. В этот день улица Береговая будет закрыта для движения. Транспорт не сможет проехать по улице до 5:00 28 июня.

Пока детали выпускного торжества власти держат в секрете. Очевидно, что в этот раз меры безопасности придётся усилить. В январе 2018 года сообщалось, что сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв поручил разработать программу проведения выпускного с участием гостей ЧМ-2018. О таком распоряжении сообщает официальный сайт администрации города.

Напомним, в 2017 году бал собрал на набережной 10 тыс. человек — выпускников, их родителей и преподавателей. Тогда все дороги к ростовской набережной были перекрыты. Меры безопасности участников торжества обеспечивали полицейские.