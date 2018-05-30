Ярославль, 30 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В Ярославле из-за сильного ветра упали два остановочных комплекса, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа ВКонтакте «Подслушано в Ярославле» «Улетевшая» остановка на ул. Серго Орджоникидзе

Стихия обрушилась на город утром. Сильными порывами ураганного ветра буквально сдувало остановки, в социальных сетях появляются сообщения об упавших и сломанных деревьях. Ситуацию усугубляет то, что остановки практически никак не закреплены.

«Только что сдуло остановку на улице Орджоникидзе сильным ветром. Чуть не накрыв девушку, которая там стояла. Вот так у нас устанавливают остановки. Год назад проводился ремонт. Остановочный комплекс был демонтирован. Год спустя остановку, видимо, решили поставить. Привезли и поставили в песок к самому краю проезжей части. Вот вам ремонт по-ярославски», — пишут пользователи группы ВКонтакте «Подслушано в Ярославле».

Группа ВКонтакте «Подслушано в Ярославле» «Улетевшая» остановка на ул. Серго Орджоникидзе

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Официальную информацию о последствиях непогоды в мэрии Ярославля предоставить не смогли. В ГУ МЧС по Ярославской области говорят о двух упавших деревьях, но по сообщениям ярославцев, которые приводят фото, их гораздо больше.

На трассе Ярославль — Углич из-за упавшего дерева встало движение.