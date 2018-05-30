Москва, 30 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Вероятность углубления локального европейского кризиса достаточно высока. Темпы экономического роста в еврозоне пока не слишком сильные. Так, за I квартал 2018 года ВВП еврозоны вырос на 2,5% в годовом исчислении, и хотя это неплохой показатель, в 2017 году квартальные темпы роста валового внутреннего продукта еврозоны приближались к 3%. Хотя о спаде европейской экономики пока сложно говорить, но определенная стагнация экономического роста уже происходит. Отчасти за это ответственность несет Европейский центральный банк, который в прошлом году заявлял о возможном выходе из программы количественного смягчения, если экономические показатели позволят, но так и не предложил убедительной стратегии выхода, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Можно, конечно, обвинять итальянских, испанских или иных евроскептиков, которые якобы «раскачивают» общеевропейскую «лодку» и провоцируют нестабильность финансовых рынков, или винить в нестабильности курса евро Грецию и иные страны с высоким соотношением госдолга к ВВП, но на самом деле проблема гораздо серьезнее. Происходящий кризис является следствием кризиса модели мирового экономического глобализма, основанного на достаточно вредной идее Pax Americana, то есть неформальной власти США над остальной мировой экономикой, причем эта «власть» в последние годы становилась все более «официальной». Однако нынешний президент США Дональд Трамп, по всей видимости, считает своей миссией на посту президента самому покончить с экономической моделью, основанной на идеологии Pax Americana, так как небезосновательно полагает, что она наносит наибольший вред экономике США», — пояснила эксперт.

Первым шагом на пути к уничтожению этой модели стал выход США из проекта Транстихоокеанского партнерства, а также фактическое закрытие проекта TTIP с Европой, вторым — выход США из «Парижского соглашения» по климату. Теперь непредсказуемый Трамп вознамерился наказывать те европейские корпорации, а также корпорации других стран, которые будут сотрудничать с подпавшим под американские санкции Ираном, а также с Россией. И это все на фоне обострения торговых отношений с Евросоюзом и внедрения протекционистских мер (например, пошлины на импорт китайских товаров и т.д.).

«Как это ни парадоксально, глобализация по-американски ранее, хотя и наносила определенный ущерб имиджу Евросоюза, но спасала ЕС, и в первую очередь еврозону, в наиболее сложных ситуациях (например, когда произошел крупный экономический кризис в Греции в 2012 году, что чуть было не привело к выходу Греции из ЕС и еврозоны). США ранее всегда оказывали финансовую помощь проблемным европейским странам, если не напрямую, то через глобальные финансовые институты типа МВФ и Всемирного банка. Теперь, когда отношения между ЕС и США сильно обострились, сложно ожидать, что США будут помогать Европе, когда она войдет в штопор финансового кризиса», — полагает Мильчакова.

Таким образом, в условиях обострения локального экономического кризиса Евросоюзу, и прежде всего, еврозоне, придется рассчитывать только на себя и защиту собственных интересов. Готов ли к этому Евросоюз — пока неясно. Европейские элиты, которые до сих пор боятся принять меры по отмене антироссийских санкций, скорее, будут по-прежнему «плакать, колоться и продолжать жевать кактус», чем примут какие-либо меры, на их взгляд, раздражающие США. Но дело в том, что Трампу и его постоянно меняющейся команде внимание европейских элит сейчас совершенно безразлично. От Европейского центробанка сейчас тоже толку мало, хотя, впрочем, перед угрозой кризиса не исключено, что какая-либо внятная стратегия у него появится.

«Локального кризиса Европе не избежать, и там достаточно тонких струн (Италия, Испания, Португалия, Греция, отношения западной Европы с Венгрией и Польшей и т.д.) для того, чтобы прорваться в любой момент. Перерастет ли он в глобальный кризис — вопрос более сложный. Мировая экономика сейчас на подъеме за счет азиатских стран и тех же США, хотя, похоже, что ФРС не слишком уверена в стабильности американского экономического роста. Поэтому вероятность разрастания нового мирового кризиса сейчас невысока. А вот кризис модели глобализации идет уже несколько лет, и будет только углубляться. Даже если случится такая маловероятная вещь, как импичмент Трампа, другой президент США будет вынужден больше считаться с собственными экономическими интересами Америки, чем думать о Европе, чья роль в мировой истории выглядит весьма плачевной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, известный американский миллиардер Джордж Сорос, выступая 29 мая в Париже, заявил, что экономику Евросоюза ждут крупнейшие финансовые потрясения.

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