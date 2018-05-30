Дамаск, 30 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Опять начались беспорядки в кантоне Африн. Причина, как всегда, в разделе сфер влияния, дележе добычи, собственности и контроле над контрольно-пропускными пунктами.

Конфликтная ситуация возникла между боевиками бригад «Аль-Хамза» и «Аль-Муасим», т.к. вновь прибывшие протурецкие боевики начали занимать дома, которые принадлежат местным повстанцам.

Турецким военным всё сложнее поддерживать порядок на этой территории.

Провинция Идлиб

27 мая вечером боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена масштабная операция на севере провинции. Задача — выявить «спящие ячейки» своих конкурентов. Операция проводилась в населенных пунктах вокруг города Аль-Дана.

Мера вынужденная, вызвана тем, что на севере провинции Идлиб участились теракты и покушения на полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 мая вечером начали наступление, пытаясь осуществить прорыв из пустыни Бадия аль-Шам по направлению к городу Пальмира, историческому центру Сирии.

Был предпринят штурм позиций сирийской армии к востоку от насосной станции Т-3. Обстрелу подверглись позиции Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Хамим, потом террористы пошли в атаку.

Все действия «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данном направлении оказались безуспешными. В настоящее время идет редкая перестрелка между сторонами.

Провинция Кунейтра

Сирийскими военными нанесен артиллерийский удар по большой колонне джихадистов, которая огибала Голанские высоты и двигалась в направлении города Аль-Хамидия. В данном случае большую роль сыграли своевременное получение данных от разведки и корректировка артиллерийского огня по конвою.

В результате нанесенного удара колонна была разгромлена: исламисты не получили свежие подкрепления, оружие и боеприпасы.

Провинция Дераа

29 мая группировка «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала наступление на позиции Свободной сирийской армии вблизи города Шейх Саид. Бой был очень ожесточенным. Террористы стремились соединиться со своими соратниками, которые были эвакуированы из Южного Дамаска в пустыню Сувейды, и пробовали сделать коридор в обороне ССА.

Атака была отбита, но Свободная сирийская армия понесла тяжелые потери. Сообщается о гибели командующего альянсом Ахмада Авада и его троих подчиненных.

Поступает информация, что САА завершает сосредоточение сил для наступления на юге страны.

От ряда источников есть сведения о договоренностях между Россией, Сирией, Иорданией и Израилем о том, что в наступлении на юге Сирии не будут принимать участие ни ливанская «Хезболла», ни проиранские силы. Предложено этим формированиям не размещаться ближе 60 километров от границы с Израилем и ближе 25 километров от границы с Иорданией.

Продолжаются переговоры Российского центра по примирению сторон с местными старейшинами и лидерами сирийской оппозиции на предмет заключения соглашения о перемирии. Как и ранее, предлагается всего три варианта: военная операция; перемирие и урегулирование своего правового статуса после сдачи оружия сирийской армии; сдача тяжелого оружия и эвакуация в Идлиб или Алеппо.

Пока предложения российских военных были отвергнуты. Боевики организуются и создали повстанческую коалицию под названием «Армия спасения».

Провинция Ракка

В Ракку введены американские войска для восстановления контроля над ситуацией. В городе резко обострилась обстановка, дошло до боевых столкновений между арабскими и курдскими отрядами, входящими в Сирийские демократические силы.

Арабские отряды вступились за местное арабское население, которое подверглось принудительной мобилизации со стороны СДС.

В настоящее время между сторонами идут переговоры при участии представителей американской армии.

Тем не менее в Ракке продолжаются акции протеста местных жителей. Они выступают против принудительной мобилизации и присутствия в городе отрядов Сирийских демократических сил.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.