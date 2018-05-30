Киев, 30 мая, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в связи с последними событиями полиция готова рассмотреть все запросы относительно предоставления охраны политическим мигрантам из России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mvs.gov.ua Нацполиция Украины

«Мы рассматриваем любое обращение, в том числе и по охране лиц, если на это будут основания, но каждое обращение индивидуальное и конфиденциальное», — сказал журналистам Князев.

Он рекомендовал украинцам «сохранять спокойствие и не распространять панических слухов».

В то же время замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, комментируя убийство своего Бабченко, который вел передачу на этом же телеканале, заявил изданию «ГОРДОН», что не отказался бы от предоставления ему государственной охраны.

«Мне пока никто не предлагал охрану. Но учитывая, что произошло с моим другом Аркадием, я бы от нее не отказался. О том, чтобы покинуть территорию Украины, я не думал. Сейчас все мои мысли сосредоточенны на помощи семье Аркадия. На данный момент его супруга и дочки находятся в Киеве. Предоставили ли им охрану — мне неизвестно. Насколько вообще эффективна охрана — зависит от обстоятельств», — сказал Муджабаев.

В то же время депутат Мустафа Найем считает, убийством Бабченко «Кремль пытается посеять страх среди украинцев».

«Убийство Аркадия Бабченко, как и убийство Павла Шеремета, как и многие другие демонстративные взрывы и расстрелы, направлены на то, чтобы вселить в нас страх, ощущение безысходности и хаоса. Этот террор был экспортирован к нам с войной, из страны, где теракты и расстрелы журналистов и политиков были нормой задолго до того, как они пришли в наш Крым и на наш Донбасс. Я не намекаю, я говорю прямо: демотивированное, разобщенное и подавленное общество облегчает задачу агрессора и мародера», — комментирует украинский народный депутат.

Он призвал украинцев не «пускать этот страх в свои мысли и жить с оглядкой на границу».

«Они должны знать, что мы не боимся, не сдались и будем защищаться, воевать и не остановимся, пока не закроем этот адский экспорт. Закрывать границу, ужесточить проверки, увеличить расходы на безопасность, перенять передовой опыт стран, где умеют это делать. Фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах. Бояться на самом деле нет смысла. Надо действовать», — добавил Найем.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая в Киеве киллер застрелил Аркадия Бабченко — журналиста, гражданина России, на пороге собственной квартиры. По факту убийства полиция открыла уголовное производство. Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил прессе, что полиция не получала от Бабченко никаких обращений об угрозах или запросов на охрану.