Симферополь, 30 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Подготовка крымских пляжей перед началом активной фазы курортного сезона оставляет желать лучшего. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила журналистам глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Подготовка оставляет желать лучшего, до 1 июня все пляжи полуострова подготовить не успеют. Сейчас документы о готовности к пляжному отдыху получили порядка 60 территорий», — отметила Наталья Пеньковская.

По данным министерства курортов и туризма РК, в 2018 году в Крыму планируется открытие 449 пляжей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плачевное состояние пляжей отмечают и в Севастополе. По словам директора департамента города Олега Берковича, на многих из них нет освещения, туалета, душевых кабинок, питьевых фонтанчиков, озеленения, медпунктов, спортплощадок, лавочек.