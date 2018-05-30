Власти Армении рассматривают вопрос снижения тарифов на газ и электричество
Ереван, 30 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Министерство энергетики Армении обсуждает возможность снижения тарифов на газ и электроэнергию. Об этом сегодня, 30 мая, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.
Григорян вместе с тем отметил, что пока неясно, будет ли тариф снижен или останется неизменным.
Заместитель председателя Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Микаел Согомонян в свою очередь сообщил, что в настоящее время они проводят интенсивные обсуждения по данному вопросу.
Отвечая на вопрос, возник ли вопрос о снижении тарифов после смены власти, Согомонян сказал, что они обсуждают такой вопрос каждый год.
Заместитель председателя регулятора затруднился ответить, насколько будет возможно снизить тарифы.
Следует отметить, что речь идет о тарифах на газ в конечном тарифе, а не о снижении цены на российский газ, который поставляется Армении по межгосударственному договору.
Ранее министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян заявил, что иранский газ обойдется Армении на 10% дороже российского.
«По последним данным, Иран готов предложить Армении газ по 165 долларов на границе. А Россия, как известно, поставляет за 150 долларов. Плюс к этому, компания «Газпром Армения» ежегодно вкладывает в газораспределительную систему 27−28 миллионов долларов», — сказал Григорян 25 мая.
Отвечая на вопрос о сравнительно высокой наценке на газ в конечном тарифе, министр попросил обратиться в регулирующий орган — Комиссию по регулированию общественных услуг.
Домашние хозяйства в Армении получают газ по 290 долларов (139 тысяч драмов), социально необеспеченные — по 208 долларов (100 тысяч драмов).