Ереван, 30 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Министерство энергетики Армении обсуждает возможность снижения тарифов на газ и электроэнергию. Об этом сегодня, 30 мая, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

Газопровод

Григорян вместе с тем отметил, что пока неясно, будет ли тариф снижен или останется неизменным.

Заместитель председателя Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Микаел Согомонян в свою очередь сообщил, что в настоящее время они проводят интенсивные обсуждения по данному вопросу.

Отвечая на вопрос, возник ли вопрос о снижении тарифов после смены власти, Согомонян сказал, что они обсуждают такой вопрос каждый год.

Заместитель председателя регулятора затруднился ответить, насколько будет возможно снизить тарифы.

Следует отметить, что речь идет о тарифах на газ в конечном тарифе, а не о снижении цены на российский газ, который поставляется Армении по межгосударственному договору.

Ранее министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян заявил, что иранский газ обойдется Армении на 10% дороже российского.

«По последним данным, Иран готов предложить Армении газ по 165 долларов на границе. А Россия, как известно, поставляет за 150 долларов. Плюс к этому, компания «Газпром Армения» ежегодно вкладывает в газораспределительную систему 27−28 миллионов долларов», — сказал Григорян 25 мая.

Отвечая на вопрос о сравнительно высокой наценке на газ в конечном тарифе, министр попросил обратиться в регулирующий орган — Комиссию по регулированию общественных услуг.

Домашние хозяйства в Армении получают газ по 290 долларов (139 тысяч драмов), социально необеспеченные — по 208 долларов (100 тысяч драмов).