Москва, 30 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Инициативу о приглашении основателя Facebook Марка Цукерберга в Россию следует обсуждать с Советом Федерации. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, ему неизвестно, чем руководствовалась верхняя палата парламента РФ, когда собиралась приглашать Цукерберга.

«Я не знаю, чем аргументирована эта инициатива Совета Федерации, наверное, лучше обратиться туда за разъяснениями», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации собирается задать основателю Facebook ряд вопросов относительно его «русофобских высказываний», если он прибудет в Москву.

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