Безналичную оплату в маршрутках Воронежа введут к августу
Воронеж, 30 мая, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Систему безналичной оплаты за проезд власти Воронежа намерены внедрить в общественном транспорте, в том числе — и в коммерческих маршрутках, до 1 августа. Об этом 30 мая в отчете о работе администрации города перед депутатами гордумы сообщил глава Воронежа Вадим Кстенин.
По его словам, терминалы, через которые проезд можно будет оплатить с помощью банковской карты, к 1 августа будут установлены «практически во всех маршрутках». Кстенин отметил, что администрацией города заключены договоры с перевозчиками.
Как сообщало ИА REGNUM, с марта прошлого года система безналичной оплаты была введена лишь в некоторых троллейбусах, хотя реализовать этот проект власти рассчитывали еще годом ранее. Установить терминалы оплаты в автобусах (принадлежащих муниципальному «Воронежпассажиртрансу») удалось только сейчас — с 30 мая оплатить проезд можно картой. Отметим также, что после ведения системы безналичной оплаты в городе ожидают повышения тарифа на проезд: сейчас стоимость поездки составляет 17 рублей, в будущем ее могут повысить до 25 рублей для тех, кто платить наличными и до 21 рубля — для тех, кто пользуется картой.