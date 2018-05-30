Воронеж, 30 мая, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Систему безналичной оплаты за проезд власти Воронежа намерены внедрить в общественном транспорте, в том числе — и в коммерческих маршрутках, до 1 августа. Об этом 30 мая в отчете о работе администрации города перед депутатами гордумы сообщил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежские троллейбусы раньше всех обзавелись терминалами безналичной оплаты

По его словам, терминалы, через которые проезд можно будет оплатить с помощью банковской карты, к 1 августа будут установлены «практически во всех маршрутках». Кстенин отметил, что администрацией города заключены договоры с перевозчиками.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта прошлого года система безналичной оплаты была введена лишь в некоторых троллейбусах, хотя реализовать этот проект власти рассчитывали еще годом ранее. Установить терминалы оплаты в автобусах (принадлежащих муниципальному «Воронежпассажиртрансу») удалось только сейчас — с 30 мая оплатить проезд можно картой. Отметим также, что после ведения системы безналичной оплаты в городе ожидают повышения тарифа на проезд: сейчас стоимость поездки составляет 17 рублей, в будущем ее могут повысить до 25 рублей для тех, кто платить наличными и до 21 рубля — для тех, кто пользуется картой.