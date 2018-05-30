Киев, 30 мая, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают ввод в эксплуатацию Южного газового коридора (ЮГК) и реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Они отмечают, что Украине нужно готовиться к резкому снижению транзита российского газа через свою газотранспортную систему и потере порядка $3 млрд в год прибыли от транзита, передает корреспондент ИА REGNUM.

Chto-proishodit.ru Газ для Украины

В частности, политический эксперт Игар Тышкевич отметил, что США на самом деле не являются союзником Украины на газовом рынке.

«Что касается «Северного потока — 2», как бы нам не было неприятно, он будет построен и запущен… Мы говорим, что США — наш союзник в борьбе с «Северным потоком — 2». Но мы забываем, что США хотят вместо тех объемов газа, которые должны идти «Северным потоком — 2», пустить свой сжиженный газ. Если Европа получит дополнительные объемы газа хоть из США, хоть из России, наша ГТС не будет нужна», — пояснил Тышкевич 29 мая в эфире канала «112 Украина».

Он напомнил, что 29 мая в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев официально запустил Южный газовый коридор (ЮГК).

«Давайте посмотрим на юг. Президент Азербайджана начал строительство Южного газового коридора. Это плюс к газопроводу из Азербайджана в Турцию. Также начаты работы по строительству газопровода в рамках Трансанатолийского проекта ТАНАП. Россия завершила прокладывать вторую ветку Турецкого потока, которая присоединится к ТАНАП. В прошлом году Турция сдала в эксплуатацию газовое хранилище. Два дня назад Всемирный банк дал кредит на еще одно хранилище», — сказал Тышкевич.

Кроме того, эксперт по международным вопросам Ирина Верещук считает, что главная цель России — лишить Украину доходов от транзита газа.

«Публичные круги Германии говорят, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом, он — коммерческий. Украина обоснованно называет «Северный поток — 2» политическим проектом, потому что для Путина очень важно лишить себя любого влияния со стороны Украины… Он хочет вытолкнуть Украину из клуба стран (транзитеров газа — ред.), предлагая свои дивиденды в виде заниженной цены, которая будет инструментом политики. Важно, чтобы Германия осознала свою ответственность, которую она лично должна нести за то, что происходит в Украине. В случае, если «Северный поток — 2» заработает и давление в газовой трубе снизится, то Украина будет вынуждена искать новые пути покрытия потерь в 3 млрд долл., которые мы ежегодно получали от транзита газа», — сказала Верещук.

Как сообщалось, 29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии торжественного открытия ЮГК, через который будет поставляться природный газ из Азербайджана в страны ЕС. Церемония состоялась на Сангачальском терминале, с которого берут начало экспортные трубопроводы, транспортирующие нефть и газ Азербайджана на мировые рынки.

Также 29 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину заявил, что Берлин старается позаботиться о безопасности Украины, несмотря на данное согласие на строительство «Северного потока — 2».

«Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о «Северном потоке — 2». Мы говорим также о будущем и безопасности Украины. И вы видели, или я надеюсь, что Украина наблюдает за этим, что в Германии прилагают усилия, чтобы обеспечить транзит природного газа через Украину. И для этого проводятся переговоры. Они проводятся не только между Германий и Украиной, но и также с Евросоюзом. И я надеюсь также, что эти переговоры принесут результат в ближайшем будущем. И самое большое беспокойство со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем — я думаю, что это беспочвенные переживания», — заявил в Киеве Штайнмайер.