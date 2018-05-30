Москва, 30 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о дополнительных полномочиях президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Поправки вносятся в ряд законов, касающихся введения в России института финансового омбудсмена.

Закон разрешает президенту РФ приостанавливать действие норм Гражданского кодекса, закона о рынке ценных бумаг, об открытости информации и ряда других. Он разрешает прописывать «в исключительных случаях» особые правила для отдельных компаний и корпораций, в частности «Ростеха», а также по-своему обходиться с требованиями закона «О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами».

«Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности, включая реализацию обязанности по хранению, раскрытию или предоставлению информации об их деятельности, совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение и учет, особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также особенности учета информации о ценных бумагах в отдельных сферах деятельности в исключительных случаях могут устанавливаться президентом Российской Федерации», — прописано в законе.

Ранее закон был принят Госдумой.