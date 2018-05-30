Москва, 30 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Тренировку сборной России по футболу перед стартующим 14 июня чемпионатом мира (ЧМ) вряд ли посетит глава государства Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно о том, что какие-то официальные приглашения были сделаны», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил мнение, что тренировка сборной России — это не то место, куда стоит приезжать главе государства. По его словам, мешать тренировочном процессу не стоит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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