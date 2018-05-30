Ереван, 30 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Правительство Армении приостановило сделку по передаче компании «Высоковольтные электросети Армении» в концессионное управление российской ЗАО «Ташир Капитал». Об этом сообщил 30 мая министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

По его словам, «сети» должны были быть переданы в управление сроком на 25 лет, однако в готовящемся договоре правительство Армении не устраивали некоторые пункты. «В этом договоре были пункты, которые просто невыгодны государству», — сказал Григорян. Он не стал детализировать о каких пунктах идет речь, только отметил целесообразность сохранения прав управления активом за государством.

Правительство Армении с февраля 2017 года повысило маржу компании «Высоковольтные электросети Армении» на 44,7%, а в августе приняло постановление о передаче компании в доверительное управление. Компания «Высоковольтные электросети» является монополистом передачи электроэнергии за рубеж и внутри Армении розничному распределителю — компании «Электрические сети Армении». Последняя также находится в управлении группы «Ташир» с 2015 года. Группа «Ташир» принадлежит семье российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, у которого были выстроены тесные отношения с прежней властью в Армении.

Министр также сообщил, что приостановлен процесс банкротства компании «Наирит», поскольку к нему проявляется определенные интерес со стороны потенциальных инвесторов. С этой целью на предприятии планируется провести технический аудит.

Григорян также сообщил, что в настоящем изучаются возможности снижения тарифов на электроэнергию и природный газ.

«Мы планировали решить этот вопрос до августа, но пока идут обсуждения, ничего сказать не могу. В результате этих обсуждений и финансового мониторинга компаний данной сферы мы примем решение», — отметил министр.